العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة مالوكو الجنوبية الغربية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال كان على عمق 139 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

