زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل روسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق 29 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.