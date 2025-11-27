أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي! دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان” زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية رصد برق مصغر على المريخ توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وأتربة على عدة مناطق صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان
هز زلزال بقوة 6.6 درجة جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، الخميس، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ويقع مركز الزالزال في جزيرة سيميلو على عمق 25 كيلومترًا، بحسب الهيئة.
وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
وأكدت الوكالة أنه لا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).