زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

هز زلزال بقوة 6.6 درجة جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، الخميس، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ويقع مركز الزالزال في جزيرة سيميلو على عمق 25 كيلومترًا، بحسب الهيئة.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت الوكالة أنه لا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

