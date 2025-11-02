زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان

ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي
ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات شمال أفغانستان مساء اليوم الأحد، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وشعر سكان المناطق البعيدة منها العاصمة كابول بالهزات.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.