زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات شمال أفغانستان مساء اليوم الأحد، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وشعر سكان المناطق البعيدة منها العاصمة كابول بالهزات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.