زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف 329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
ضرب زلزال بلغت شدته (6) درجات على مقياس ريختر في منطقة أنكوريج الحضرية بولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأفادت الهيئة بأن الهزة الأرضية على عمق 69 كيلومترًا، ومركزها على مسافة (12) كيلومترًا غرب – شمال غربي سوسيتنا، بولاية ألاسكا في منطقة تقع على مسافة نحو (67) ميلًا شمال غربي المدينة.
ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار بالغة.
وأفاد نظام الإنذار الأمريكي، بأنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.
يذكر أن ولاية ألاسكا الأكثر عرضة للزلازل في الولايات المتحدة، ومن أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.