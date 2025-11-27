Icon

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت شدته (6) درجات على مقياس ريختر في منطقة أنكوريج الحضرية بولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأفادت الهيئة بأن الهزة الأرضية على عمق 69 كيلومترًا، ومركزها على مسافة (12) كيلومترًا غرب – شمال غربي سوسيتنا، بولاية ألاسكا في منطقة تقع على مسافة نحو (67) ميلًا شمال غربي المدينة.
ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار بالغة.
وأفاد نظام الإنذار الأمريكي، بأنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.
يذكر أن ولاية ألاسكا الأكثر عرضة للزلازل في الولايات المتحدة، ومن أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

