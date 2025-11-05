Icon

تقدّم بأكثر من 50% من الأصوات

زهران ممداني يحسم سباق نيويورك.. أول عمدة مسلم ديمقراطي يقود المدينة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٤ مساءً
زهران ممداني يحسم سباق نيويورك.. أول عمدة مسلم ديمقراطي يقود المدينة
المواطن - فريق التحرير

حسم زهران ممداني، النائب عن ولاية نيويورك والبالغ 34 عامًا، انتخابات عمدة مدينة نيويورك ليل 4–5 نوفمبر 2025، في انتصار وُصف بالتاريخي إذ أصبح أول مسلم وأول جنوب آسيوي يصل إلى المنصب، وأصغر من يتولاه منذ أكثر من قرن.

وتقدّم ممداني بأكثر من 50% من الأصوات متفوقًا على أندرو كومو الذي خاض السباق مستقلًا وكيرتس سليوا مرشح الحزب الجمهوري.

وركّزت حملة ممداني على حزمة سياسات تقدمية شملت تجميد الإيجارات، وتوسيع الإسكان الميسّر، ودفع حد أدنى للأجور يبلغ 30 دولارًا للساعة، والنقل العام المجاني أو منخفض التكلفة، وتمويل ذلك عبر ضرائب أعلى على الأكثر ثراءً. واستندت الحملة إلى تبرعات صغيرة وقاعدة متطوعين واسعة، مع تأييدات من رموز يسارية بارزة.

دخل كومو السباق بعد خسارته الترشح في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، وحصد نحو 40–42% من الأصوات، فيما جاء سليوا ثالثًا بنحو 7%. وتُظهر هذه الخريطة النتائج تحوّلًا أوسع لصالح الديمقراطيين على مستوى ولايات أخرى ليلة الانتخابات.

من هو ممداني؟

وُلد ممداني لعائلة مهاجرة ومن خلفية ثقافية معروفة؛ فوالدته المخرجة ميرا ناير ووالده الأكاديمي محمود ممداني.

وقبل منصب العمدة، خدم ثلاث دورات في جمعية ولاية نيويورك، على أن يتسلّم مهامه رسميًا في 1 يناير 2026، مدينًا ببرنامج يبلغ حجمه مليارات الدولارات لتمويل الخدمات العامة الطموحة.

وأمام العمدة المنتخب ملفّات ثقيلة منها أزمة السكن وبدلات الإيجار، عجز النقل العام، علاقة الشرطة بالمجتمع، وميزانية بلدية تقارب 115 مليار دولار، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع حكومة الولاية لاستصدار تشريعات تخدم أجندته الاقتصادية–الاجتماعية. نجاحه سيتوقّف على قدرته على بناء تحالفات مع مجلس المدينة والولاية، وتحديد أولوياته قصيرة المدى بين النقل والإسكان وتخفيف تكاليف المعيشة.

أول خطاب

وقال رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، إن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان منتقدًا شرًسا لسياسات الشاب المسلم الاشتراكي الديمقراطي.

وأوضح ممداني في خطاب النصر أمام مؤدين له: “إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب طريقة هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته إلى ما هو عليه”.

وأضاف أن “نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي”.

 

