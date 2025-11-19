Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تعزز فرص التشاور بين القيادتين

زيارة ولي العهد لواشنطن.. إعادة رسم ملامح الشراكة وتأكيد على دور السعودية المحوري

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ مساءً
زيارة ولي العهد لواشنطن.. إعادة رسم ملامح الشراكة وتأكيد على دور السعودية المحوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأتي زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعكس هذه الدعوة تقدير القيادة الأمريكية لمكانة المملكة السياسية، ودورها المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به.

قد يهمّك أيضاً
البيان الختامي لزيارة ولي العهد لأمريكا.. تعزيز الشراكة في جميع المجالات

البيان الختامي لزيارة ولي العهد لأمريكا.. تعزيز الشراكة في جميع المجالات

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن

وترتبط المملكة والولايات المتحدة بعلاقات تاريخية تمتد لأكثر من تسعين عاماً، تأسست على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تعتمد على رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030.

وقد مثّلت الزيارات الرسمية السابقة، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين عام 2015م، وزيارتي ولي العهد عامي 2016م و2018م، محطات بارزة أسهمت في ترسيخ هذه الشراكة وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

أهمية خاصة للزيارة

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تعزز فرص التشاور بين القيادتين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مواجهة التحديات المستجدة في المنطقة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الرؤى المشتركة تجاه مستقبل الشرق الأوسط.

وقد ثمنت المملكة إعلان الرئيس الأمريكي عن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، الهادفة إلى إنهاء المعاناة الإنسانية وإعادة إعمار القطاع وتسهيل وصول المساعدات ورفض ضم الضفة الغربية. كما أكدت دعمها للمبادرة واستعدادها للعمل على تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تأتي زيارة ولي العهد الحالية بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي للمملكة في مايو 2025م، والتي كانت وجهته الخارجية الأولى للمرة الثانية في فترتيه الرئاسيتين. ويؤكد هذا التبادل الرفيع للزيارات حرص قيادتي البلدين على تطوير علاقاتهما السياسية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية.

ثقة متبادلة

وعكست استجابة الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمملكة لطلب ولي العهد بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مستوى عالياً من الثقة المتبادلة بين الجانبين. وقد ثمّن سموه هذا القرار الذي يدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها ويرفض أي انتهاكات تمس سيادتها أو تهدد أمنها.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، جاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، ليؤكد عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على دعم وتوثيق التعاون المشترك.

وتبقى مكافحة التطرف والإرهاب أحد أبرز محاور الشراكة السعودية الأمريكية، إذ أسهم التنسيق المشترك في هذا المجال في تحقيق نجاحات مهمة أسهمت في دحر التنظيمات الإرهابية وتقليص خطرها على أمن المنطقة والعالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض وسط مراسم رسمية
أخبار رئيسية

الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت...

أخبار رئيسية
ترمب: المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم
السعودية اليوم

ترمب: المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية...

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية اليوم
البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية
أخبار رئيسية

البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق...

السعودية اليوم
ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية
أخبار رئيسية

ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية...

أخبار رئيسية
ولي العهد في البيت الأبيض.. حفاوة تاريخية استثنائية بالضيف الكبير
السعودية اليوم

ولي العهد في البيت الأبيض.. حفاوة تاريخية...

السعودية اليوم
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن
أخبار رئيسية

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات...

أخبار رئيسية