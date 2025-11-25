Icon

زيلينسكي يناقش قضايا حساسة مع ترامب

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
زيلينسكي يناقش قضايا حساسة مع ترامب
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إن النسخة الجديدة من خطة السلام المقترحة بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا أصبحت تشمل نقاطاً “صحيحة” بعد سلسلة مناقشات جرت مؤخرًا، لكنه أكد وجود “قضايا حساسة” سيبحثها مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب.

وفي كلمته المسائية المصورة، أوضح زيلينسكي أن الوثيقة التي تُناقش حالياً شهدت تغييرات ملحوظة، قائلًا: “اعتبارًا من الآن، وبعد محادثات جنيف، أصبحت النقاط أقل. لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار”.

وأضاف أن فريقه قدّم بالفعل تقريره حول المسودة الجديدة للخطوات المقترحة ضمن إطار خطة السلام، مشيرًا إلى أن “هذا هو النهج الصحيح فعلًا”.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر تعقيداً، سأناقشها مباشرة مع الرئيس ترامب”.

تقدير للدعم الأميركي والأوروبي

وأشار زيلينسكي إلى أن الوصول إلى وثيقة نهائية سيكون عملية صعبة ومعقدة، مؤكداً تقدير أوكرانيا للدعم الذي قدمته الدول الشريكة، ولا سيما الولايات المتحدة، واصفاً النهج الأميركي تجاه الملف بأنه “بناء”.

شروط أوكرانيا لاستمرار المفاوضات

وشدد الرئيس الأوكراني على أن استمرار أي مفاوضات لوقف الحرب يجب أن يكون مشروطاً بوقف الهجمات الروسية، قائلاً:
“إذا استمرت المفاوضات بشأن وقف الحرب، يجب ألا تكون هناك صواريخ، ولا ضربات مكثفة على أوكرانيا وشعبنا. وهذا أمر يمكن أن يضمنه الأقوياء في العالم”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية لإيجاد إطار سياسي يفتح الباب أمام اتفاق سلام محتمل، وسط حالة من التفاؤل الأميركي بشأن فرص التوافق على خطة مشتركة بين الأطراف المعنية.

