الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
ساركوزي بعد الإفراج عنه: سأواصل الدفاع عن براءتي
المواطن - فريق التحرير

في أول ظهور له بعد الإفراج عنه، وجّه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي رسالة مؤثرة عبر منصة “إكس”، عبّر فيها عن امتنانه لاستعادة حريته ولقائه بعائلته، مؤكدًا عزمه على مواصلة معركته القانونية حتى إثبات براءته.

وكتب ساركوزي في تدوينة له: “في اللحظة التي أستعيد فيها حريتي وأحتضن عائلتي، أتقدم بالشكر لكل من دعموني ووقفوا إلى جانبي. إن ملايين رسائلكم منحتني القوة للاستمرار والمضي قدمًا”.

وأضاف الرئيس الأسبق أنه سيواصل التحضير لإجراءات الاستئناف، مشددًا على تمسكه بمسار العدالة وسعيه لإظهار الحقيقة، قبل أن يختم كلماته بعبارة لافتة: “نهاية التاريخ ستُكتب”.

وكان القضاء الفرنسي قد أفرج مؤخرًا عن ساركوزي بشروط، بعد أن قضى نحو عشرين يومًا في سجن “لاسانتيه” بباريس، على خلفية قضية تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، في انتظار استكمال مسار المحاكمة في القضايا المرفوعة ضده.

