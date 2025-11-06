سامسونج تواجه 34 ثغرة أمنية في أحدث تحديثاتها

أعلنت شركة سامسونغ عن التحديث الأمني الجديد لنظام أندرويد لشهر نوفمبر 2025، والذي يعالج 34 ثغرة أمنية تهدد أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، إلى جانب إصلاحات إضافية تتعلق بمعالجاتها الخاصة Exynos.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الشركة، يتضمن التحديث 25 إصلاحاً من حزمة الأمان التي طورتها غوغل، إلى جانب 9 إصلاحات خاصة بواجهة التشغيل One UI التي تعتمدها سامسونغ على أجهزتها، وفقاً لـ “أندرويد هيدلاينز”.

وتشمل الثغرات المكتشفة اثنتين مصنّفتين عالية الخطورة، إحداهما تمتد تأثيراتها إلى إصدارات أندرويد 13، فيما تقتصر الأخرى على أندرويد 16، أما بقية الثغرات فتندرج ضمن فئة المخاطر “المرتفعة”، دون تسجيل أي مشكلات منخفضة أو متوسطة الخطورة في هذه الدفعة.

كما أضافت سامسونغ 11 تحديثاً أمنياً جديداً للتغلب على مشكلات في معالجات “Exynos” المستخدمة في أجهزتها بين 2019 و2024، بعد رصد ثغرات قد تتيح تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف المعالج مباشرة.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث تدريجياً خلال الأيام المقبلة، لتكون هواتف “Galaxy S25″، و”Galaxy Z Fold 7″، و”Z Flip 7” في مقدمة الأجهزة التي ستتلقى الإصلاحات.

ولا يتضمّن التحديث أي ميزات جديدة، إذ تركز سامسونغ في هذه المرحلة على تعزيز أمن بيانات المستخدمين بعد اكتمال إطلاق واجهة One UI 8، في خطوة تعكس حرص الشركة على سد الفجوات التقنية المتزايدة في عالم يشهد تصاعداً في وتيرة الهجمات السيبرانية.