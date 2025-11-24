Icon

غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض Icon ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية Icon تراجع أسعار النفط  Icon واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو Icon علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين Icon انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض Icon نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا Icon سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة Icon زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أتمّت حمده بنت أحمد الغامدي -البالغة من العمر سبعين عامًا- حفظَ كتابِ الله الكريم كاملًا، وذلك في دار الفتاة بالظفير، التابعة لجمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة، بعد رحلةٍ امتدت لنحو عشرين عامًا من المواظبة على الحفظ.
وتلقّت الدارسةُ تعليمها على عددٍ من معلمات القرآن الكريم، وسطرّت خلال رحلتها مثالًا يُحتذى في المثابرة والجد والاجتهاد، متجاوزةً التحديات الصحية والظروف العمرية، لتؤكد أن تعلّم القرآن الكريم وحفظه لا يرتبط بسنٍّ أو مرحلة.
وشهدت الدار تنظيم حفلٍ مبسّط بهذه المناسبة، فيما أكّدت الجمعية، أن هذا المنجز يبعث رسالةً واضحة مفادها أن القرآن الكريم حياةٌ ونورٌ، وأن من أقبل عليه أدركه في أي عمر.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الباحة

القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الباحة

الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة

الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الباحة
السعودية اليوم

القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن...

السعودية اليوم