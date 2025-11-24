غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
أتمّت حمده بنت أحمد الغامدي -البالغة من العمر سبعين عامًا- حفظَ كتابِ الله الكريم كاملًا، وذلك في دار الفتاة بالظفير، التابعة لجمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة، بعد رحلةٍ امتدت لنحو عشرين عامًا من المواظبة على الحفظ.
وتلقّت الدارسةُ تعليمها على عددٍ من معلمات القرآن الكريم، وسطرّت خلال رحلتها مثالًا يُحتذى في المثابرة والجد والاجتهاد، متجاوزةً التحديات الصحية والظروف العمرية، لتؤكد أن تعلّم القرآن الكريم وحفظه لا يرتبط بسنٍّ أو مرحلة.
وشهدت الدار تنظيم حفلٍ مبسّط بهذه المناسبة، فيما أكّدت الجمعية، أن هذا المنجز يبعث رسالةً واضحة مفادها أن القرآن الكريم حياةٌ ونورٌ، وأن من أقبل عليه أدركه في أي عمر.