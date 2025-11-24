سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة

أتمّت حمده بنت أحمد الغامدي -البالغة من العمر سبعين عامًا- حفظَ كتابِ الله الكريم كاملًا، وذلك في دار الفتاة بالظفير، التابعة لجمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة، بعد رحلةٍ امتدت لنحو عشرين عامًا من المواظبة على الحفظ.

وتلقّت الدارسةُ تعليمها على عددٍ من معلمات القرآن الكريم، وسطرّت خلال رحلتها مثالًا يُحتذى في المثابرة والجد والاجتهاد، متجاوزةً التحديات الصحية والظروف العمرية، لتؤكد أن تعلّم القرآن الكريم وحفظه لا يرتبط بسنٍّ أو مرحلة.

وشهدت الدار تنظيم حفلٍ مبسّط بهذه المناسبة، فيما أكّدت الجمعية، أن هذا المنجز يبعث رسالةً واضحة مفادها أن القرآن الكريم حياةٌ ونورٌ، وأن من أقبل عليه أدركه في أي عمر.