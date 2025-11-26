Icon

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية Icon مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة Icon تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 Icon الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد Icon أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية Icon سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 Icon إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا Icon بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اعتماده توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 362.56 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ نحو 725.12 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم الواحد 0.5 ريال، ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

قد يهمّك أيضاً
سبكيم توزع 362.56 مليون ريال أرباحًا نصفية

سبكيم توزع 362.56 مليون ريال أرباحًا نصفية

تراجع أرباح سبكيم الفصلية إلى 181.5 مليون ريال بنسبة 61%

تراجع أرباح سبكيم الفصلية إلى 181.5 مليون ريال بنسبة 61%

وحددت “سبكيم” الأول من ديسمبر 2025 موعدًا لاستحقاق الأرباح، على أن يبدأ صرف التوزيعات اعتبارًا من 15 ديسمبر من الشهر نفسه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد