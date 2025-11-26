سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025

أعلن مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اعتماده توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 362.56 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ نحو 725.12 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم الواحد 0.5 ريال، ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت “سبكيم” الأول من ديسمبر 2025 موعدًا لاستحقاق الأرباح، على أن يبدأ صرف التوزيعات اعتبارًا من 15 ديسمبر من الشهر نفسه.