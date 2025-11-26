أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا
أعلن مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اعتماده توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 362.56 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2025.
وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ نحو 725.12 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم الواحد 0.5 ريال، ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وحددت “سبكيم” الأول من ديسمبر 2025 موعدًا لاستحقاق الأرباح، على أن يبدأ صرف التوزيعات اعتبارًا من 15 ديسمبر من الشهر نفسه.