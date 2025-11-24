سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة خلال الليل وساعات الصباح لليوم التالي على أجزاء من منطقة تبوك مع تكوّن الضباب.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.