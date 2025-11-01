سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.