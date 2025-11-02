Icon

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق

درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى

درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى

وعلى الخليج العربي، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

