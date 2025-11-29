Icon

سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٧ مساءً
سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

التُقطت في سماء النفود الكبير جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس, صورة لسديم “رأس الحصان”، أحد أبرز السدم المظلمة في مجرة درب التبانة، في مشهد فلكي آسر لأحد أكثر السدم شهرةً في السماء.

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن السديم الواقع ضمن كوكبة الجبار وعلى مسافة تقارب (1,500) سنة ضوئية, يتكوّن من غبار وغاز كثيفين يحجبان الضوء خلفهما، ما يجعله يظهر كسحابة داكنة تحمل الشكل المميز لرأس الحصان.

وأضاف الفليح أن التوهج الأحمر المحيط بالسديم يعود إلى سديم انبعاثي مكوَّن في معظمه من الهيدروجين، ويتخذ هذا اللون نتيجة تأين الغاز بفعل إشعاع النجوم القريبة، وتنتشر في منطقة الرصد عدة نجوم لامعة، من بينها نجم “النطاق”، أحد نجوم حزام الجبار، بينما يظهر إلى الجانب سديم “الشعلة” المعروف بمظهره المشابه لشعلة النار.

وتشهد سماء منطقة الحدود الشمالية نشاطًا ملحوظًا لهواة الفلك خلال الفترة الحالية، إذ توفر الأجواء الصافية وانخفاض التلوث الضوئي في مواقع واسعة من المنطقة بيئة مناسبة لالتقاط الظواهر الكونية وتوثيقها بدقة.

