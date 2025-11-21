سقوط مقاتلة هندية أثناء عرض جوي في دبي ولقطات توثق الحادث

شهد اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران حادثاً مأساوياً بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية خلال تنفيذ عرض جوي في سماء مطار آل مكتوم الدولي.

وأعلن سلاح الجو الهندي وفاة الطيار الذي كان يقود المقاتلة لحظة وقوع الحادث.

وفي السياق نفسه، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي تسجيل وفاة الطيار، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ المختصة باشرت مهامها فور وقوع الحادث وتعاملت مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الجمهور والمشاركين.

وجاء الحادث في ختام فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمعرض، التي انطلقت في 17 نوفمبر الجاري واستمرت حتى اليوم الجمعة 21 نوفمبر، وسط مشاركة واسعة من قادة وخبراء صناعة الطيران والدفاع.