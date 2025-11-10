سكني: امتلاك صك أرض لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني للمتقدم أو أسرته

قال برنامج سكني إن وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني لديه.

كما حدد برنامج سكني الضوابط والشروط المطلوبة للتقديم للحصول على دعم سكني للمواطنين والمواطنات.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.