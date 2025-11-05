“سلمان العالمي للغة العربية” يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025م، المُقام حاليًا في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى 16 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجناح السعودي الموحّد الذي تُشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتهدف المشاركة إلى عرض أحدث إصدارات المجمع من الكتب والمجلات ضمن المسار البحثي المتخصص، والتعريف بمشروعاته وبرامجه التي تخدم اللغة العربية في مجالاتها العلمية والتقنية والثقافية، وتسهم في بناء المحتوى العربي المؤسسي وفقًا لرؤية متكاملة.

ويستعرض المجمع في المعرض مجموعةً من الإصدارات التي أنتجها بالشراكة مع نخبة من الباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، تغطي مساراته الأربعة: التخطيط والسياسات اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية؛ وذلك في إطار عمل مؤسسي يهدف إلى دعم اللغة العربية معرفيًّا ومهنيًّا.

وتُبرز المشاركة توجّه المجمع نحو الإسهام الفاعل في المعارض الدولية المتخصصة، وتعزيز دوره في إنتاج المحتوى العربي ونشره، وتوفير مصادر علمية موثوقة تلبي احتياجات المختصين والمهتمين باللغة العربية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات النشر والمعرفة.

وتندرج مشاركة المجمع في معرض الشارقة ضمن جهود مستمرة لتأكيد حضوره في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، والتفاعل مع جمهور المعرض من الباحثين والمهتمين باللغة والهُوية والثقافة؛ بما يتّسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المحتوى المعرفي، وتأكيد دور المجمع بوصفه مرجعًا عالميًّا في خدمة اللغة العربية.