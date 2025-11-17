سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأورام في جزر القمر

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأورام والغدد في مدينة موروني بجمهورية جزر القمر المتحدة، والمقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 نوفمبر 2025م، بمشاركة (15) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على (34) مريضًا، وإجراء (5) عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول المحتاجة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.