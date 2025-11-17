Icon

سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأورام في جزر القمر

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأورام في جزر القمر
المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأورام والغدد في مدينة موروني بجمهورية جزر القمر المتحدة، والمقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 نوفمبر 2025م، بمشاركة (15) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على (34) مريضًا، وإجراء (5) عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول المحتاجة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

