سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملة نظافة واسعة في أحياء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة؛ بهدف إزالة الأتربة ورفع المخلّفات المتراكمة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز الرامية إلى تحسين جودة الحياة والحد من التدهور البيئي في عموم مديريات ومحافظات اليمن.