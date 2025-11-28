سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل أسبوع على بدء المربعانية ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملة نظافة واسعة في أحياء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة؛ بهدف إزالة الأتربة ورفع المخلّفات المتراكمة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز الرامية إلى تحسين جودة الحياة والحد من التدهور البيئي في عموم مديريات ومحافظات اليمن.