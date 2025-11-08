“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م، (5) مشاريع طبية تطوعية متنوعة ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة التشوهات والتجميل, وجراحة الأطفال، ومشروع نور السعودية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، بمشاركة (67) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (5.300) فرد، ووزع (710) نظارات طبية، وأجرى (473) عملية جراحية في مجال العيون، و(106) عمليات جراحية للأطفال، و(117) عملية في جراحة التشوهات والتجميل، و(63) عملية في جراحة العظام والمفاصل، و(51) عملية في جراحة القلب المفتوح، و(54) قسطرة علاجية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.
ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق.