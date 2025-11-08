Icon

ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي

“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق
المواطن - واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م، (5) مشاريع طبية تطوعية متنوعة ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة التشوهات والتجميل, وجراحة الأطفال، ومشروع نور السعودية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، بمشاركة (67) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.


وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (5.300) فرد، ووزع (710) نظارات طبية، وأجرى (473) عملية جراحية في مجال العيون، و(106) عمليات جراحية للأطفال، و(117) عملية في جراحة التشوهات والتجميل، و(63) عملية في جراحة العظام والمفاصل، و(51) عملية في جراحة القلب المفتوح، و(54) قسطرة علاجية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.
ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق.

