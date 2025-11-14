سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة في خان يونس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة في منطقة معسكر خان يونس في جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتولت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث الإشراف على عملية التوزيع، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بكل يسر ووفق معايير دقيقة تراعي الشفافية والعدالة في تقديم الدعم الإنساني.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها.