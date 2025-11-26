سلمان للإغاثة يوزع 1.100 كرتون تمر في مأرب

Icon

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٣ مساءً
المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.100) كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها (6.600) فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف دول العالم.

