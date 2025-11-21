Icon

سلمان للإغاثة يوزع 1,157 كرتون تمر في دمشق

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 1,157 كرتون تمر في دمشق
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1,157) كرتون تمر في محافظة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1,157) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى أنحاء العالم.

