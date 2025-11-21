سلمان للإغاثة يوزع 1,157 كرتون تمر في دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1,157) كرتون تمر في محافظة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1,157) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى أنحاء العالم.