مرخصة من وزارة الاعلام

سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.640) سلة غذائية للأسر النازحة في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها (8.779) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

