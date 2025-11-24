سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.957) سلة غذائية في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.957) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.