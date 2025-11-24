Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.957) سلة غذائية في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.957) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.

