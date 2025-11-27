Icon

إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام Icon قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس  Icon ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير Icon ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55 Icon ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة Icon مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا Icon المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية Icon خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.787) كرتون تمر في محافظة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.787) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب

سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر...

السعودية اليوم