سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.787) كرتون تمر في محافظة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.787) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.