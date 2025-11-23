سلمان للإغاثة يوزّع 2.340 كرتون تمر في ريف دمشق

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (2.340) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (2.340) أسرة, ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.