سلمان للإغاثة يوزّع 2.340 كرتون تمر في ريف دمشق

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 2.340 كرتون تمر في ريف دمشق
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (2.340) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (2.340) أسرة, ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

