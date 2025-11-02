سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (208) سلال غذائية في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها (1.248) فردًا من الأفغان العائدين من إيران إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 – 2026م).

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.