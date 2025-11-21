Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في أفغانستان

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في أفغانستان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (440) سلة غذائية في مدينة بلخمري بولاية بغلان بأفغانستان، استفاد منها (2,640) فردًا من الأفغان العائدين إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025- 2026)م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.

