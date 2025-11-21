سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في أفغانستان

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (440) سلة غذائية في مدينة بلخمري بولاية بغلان بأفغانستان، استفاد منها (2,640) فردًا من الأفغان العائدين إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025- 2026)م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.