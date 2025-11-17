Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في السجانة بالخرطوم

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في السجانة بالخرطوم
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (440) سلة غذائية في مركز السجانة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (2.831) فردًا، ضمن مبادرة مدد بجمهورية السودان للعام (2025 – 2026م).

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

