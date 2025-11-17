سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في السجانة بالخرطوم

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (440) سلة غذائية في مركز السجانة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (2.831) فردًا، ضمن مبادرة مدد بجمهورية السودان للعام (2025 – 2026م).

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.