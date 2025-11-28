Icon

تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني Icon توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني Icon السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق Icon شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة Icon وظائف شاغرة لدى شركة نسما Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة Icon وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (550) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفادت منها (550) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد