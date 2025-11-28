تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة وظائف شاغرة لدى شركة نسما وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (550) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفادت منها (550) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.