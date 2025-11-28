سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (550) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفادت منها (550) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.