سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في دير الزور بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (700) سلة غذائية في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (700) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.