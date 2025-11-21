سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في دير الزور بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (800) سلة غذائية في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (800) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.