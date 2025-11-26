سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان

خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل 308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025 النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (882) سلة غذائية و(882) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظة عكار بجمهورية لبنان، استفاد منها (4.410) أفراد، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.