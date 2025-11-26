سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (882) سلة غذائية و(882) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظة عكار بجمهورية لبنان، استفاد منها (4.410) أفراد، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.