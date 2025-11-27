Icon

سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة
المواطن - واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيمًا جديدًا في منطقة القرارة شمال محافظة خان يونس بقطاع غزة لإيواء عشرات الأسر التي فقدت مُعيلها، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويتولى الشريك المنفذ المركز السعودي للثقافة والتراث الإشراف الكامل على تجهيز المخيم بالاحتياجات الأساسية واستقبال العائلات، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ كرامتهم، وتمنح الأطفال مكانًا مستقرًا بعد شهورٍ طويلة من التشرد والمعاناة.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن إنشاء هذا المخيم يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لحماية الأسر التي فقدت معيلها، خاصة مع استمرار النزوح وتفاقم المخاطر التي تهدد الأطفال والنساء في ظل البرد وصعوبة الظروف المعيشية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الفئات الأكثر ضعفًا في غزة، وتقديم الإغاثة العاجلة لهم.

