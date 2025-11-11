سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.2 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (26.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (11270.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (187) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (94) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (158) شركة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والموارد، وإس إم سي للرعاية الصحية، وسيرا، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومتطورة، وصدق، وطيران ناس، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(6.47%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (257.73) نقطة، ليصل إلى مستوى (24093.74) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.