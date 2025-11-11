سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.2 مليارات ريال

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (26.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (11270.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (187) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (94) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (158) شركة.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والموارد، وإس إم سي للرعاية الصحية، وسيرا، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومتطورة، وصدق، وطيران ناس، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(6.47%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (257.73) نقطة، ليصل إلى مستوى (24093.74) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.