Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11398 نقطة

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٠ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11398 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم منخفضًا بمقدار (85.28) نقطة، ليصل إلى مستوى (11398.29) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (5.4) مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (289) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (50) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (202) شركة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

وجاءت أسهم شركات؛ مرنة، والكيميائية، وصادرات، والآمار، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدق، ورعاية، وبوان، وملاذ للتأمين، والكابلات السعودية فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.57%) و(7.78%).

بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا بمقدار (140.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (24584.48) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد