سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11398 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم منخفضًا بمقدار (85.28) نقطة، ليصل إلى مستوى (11398.29) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (5.4) مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (289) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (50) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (202) شركة.

وجاءت أسهم شركات؛ مرنة، والكيميائية، وصادرات، والآمار، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدق، ورعاية، وبوان، وملاذ للتأمين، والكابلات السعودية فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.57%) و(7.78%).

بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا بمقدار (140.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (24584.48) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.