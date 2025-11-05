شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: تطعيم الإنفلونزا وارتداء الكمامة ضرورة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن إلى المبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال فترة تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، والحد من انتشار الأمراض الموسمية بين الزوار والمعتمرين.
وأكدت الهيئة في منشور توعوي أهمية الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين، مبينة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى الوقاية من الفيروسات المعدية ومنع انتقال العدوى، خصوصاً خلال فترات الازدحام وكثافة الحشود.