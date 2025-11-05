Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: تطعيم الإنفلونزا وارتداء الكمامة ضرورة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: تطعيم الإنفلونزا وارتداء الكمامة ضرورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن إلى المبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال فترة تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، والحد من انتشار الأمراض الموسمية بين الزوار والمعتمرين.

قد يهمّك أيضاً
الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة

الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة

السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين

السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين

وأكدت الهيئة في منشور توعوي أهمية الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين، مبينة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى الوقاية من الفيروسات المعدية ومنع انتقال العدوى، خصوصاً خلال فترات الازدحام وكثافة الحشود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد