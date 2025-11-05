شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: تطعيم الإنفلونزا وارتداء الكمامة ضرورة

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن إلى المبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال فترة تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، والحد من انتشار الأمراض الموسمية بين الزوار والمعتمرين.

وأكدت الهيئة في منشور توعوي أهمية الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين، مبينة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى الوقاية من الفيروسات المعدية ومنع انتقال العدوى، خصوصاً خلال فترات الازدحام وكثافة الحشود.