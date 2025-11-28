شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه

يرسّخ شاطئ الهرابة حضوره بوصفه أحد أبرز المواقع الساحلية في منطقة تبوك، بعدما غدا نموذجًا فريدًا لمشهد بحري يجمع بين الهدوء والجمال وتنوّع التكوينات الطبيعية التي نادرًا ما تتجاور في مكان واحد؛ مما يجذب الزوار وعشّاق الطبيعة على حد سواء.

ويعود تميّز الشاطئ الواقع على نحو 15 كيلومترًا جنوب مدينة الوجه إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تنوع تضاريسه التي تجمع بين التكوينات الصخرية النادرة، والشعاب المرجانية المتحجرة، والرمال الناعمة الممتدة بمحاذاة الساحل، في مشهدٍ يعكس ثراء البيئات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وتكشف مياه “الهرابة” الصافية طبقات القاع وامتداد الشعاب القريبة من الشاطئ؛ مما يمنح الزائر فرصة رؤية التفاصيل البحرية وكأنها معروضة في لوحة تحت الضوء مباشرة.

ويُعد هذا الصفاء من أهم عوامل الجذب، لا سيما لهواة الطبيعة البحرية الذين يجدون في الشاطئ بيئة مثالية لاستكشاف التكوينات المرجانية ومراقبة التنوع البحري في مكان هادئ، بينما يمنح الهدوء الذي يلف المكان زواره متنفسًا طبيعيًا بعيدًا عن صخب المدن، حيث تتناسق حركة الأمواج الرقيقة مع نسمات الهواء العليلة؛ لتشكّل تجربة استجمام تعتمد على نقاء الطبيعة وحدها.