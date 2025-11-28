Icon

مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء Icon خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر Icon خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا Icon ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية Icon توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٥ مساءً
شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يرسّخ شاطئ الهرابة حضوره بوصفه أحد أبرز المواقع الساحلية في منطقة تبوك، بعدما غدا نموذجًا فريدًا لمشهد بحري يجمع بين الهدوء والجمال وتنوّع التكوينات الطبيعية التي نادرًا ما تتجاور في مكان واحد؛ مما يجذب الزوار وعشّاق الطبيعة على حد سواء.

ويعود تميّز الشاطئ الواقع على نحو 15 كيلومترًا جنوب مدينة الوجه إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تنوع تضاريسه التي تجمع بين التكوينات الصخرية النادرة، والشعاب المرجانية المتحجرة، والرمال الناعمة الممتدة بمحاذاة الساحل، في مشهدٍ يعكس ثراء البيئات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

قد يهمّك أيضاً
شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

وتكشف مياه “الهرابة” الصافية طبقات القاع وامتداد الشعاب القريبة من الشاطئ؛ مما يمنح الزائر فرصة رؤية التفاصيل البحرية وكأنها معروضة في لوحة تحت الضوء مباشرة.

ويُعد هذا الصفاء من أهم عوامل الجذب، لا سيما لهواة الطبيعة البحرية الذين يجدون في الشاطئ بيئة مثالية لاستكشاف التكوينات المرجانية ومراقبة التنوع البحري في مكان هادئ، بينما يمنح الهدوء الذي يلف المكان زواره متنفسًا طبيعيًا بعيدًا عن صخب المدن، حيث تتناسق حركة الأمواج الرقيقة مع نسمات الهواء العليلة؛ لتشكّل تجربة استجمام تعتمد على نقاء الطبيعة وحدها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد