شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق منطقة مكة المكرمة.
وأظهر المقطع، حالة مطرية شديدة ورياح نشطة على أحياء شرق مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
امطار وسيول سولة شرق مكة المكرمة مساء اليوم pic.twitter.com/B7bf8mGZkT
— غالي المطرفي (@yhgd25) November 13, 2025
في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.
وتوقع في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم بسبب الضباب الخفيف, مبينًا أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة الثامنة صباح الجمعة.