Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق مكة المكرمة

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق منطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، حالة مطرية شديدة ورياح نشطة على أحياء شرق مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة

توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام

توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام

في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.

وتوقع في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم بسبب الضباب الخفيف, مبينًا أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة الثامنة صباح الجمعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة
السعودية اليوم

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة...

السعودية اليوم
تطوير 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

تطوير 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة...

السعودية اليوم
أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة...

السعودية اليوم
طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة على عدة مناطق
أخبار رئيسية

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة على عدة...

أخبار رئيسية
توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
أخبار رئيسية

توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة...

أخبار رئيسية
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة بحرة
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة...

السعودية اليوم