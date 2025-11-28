شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، على لسان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المؤشرات الأولية لفصل الشتاء في المملكة تشير إلى طقس بارد لكنه أقل حدة من الأعوام شديدة البرودة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق، خصوصاً خلال شهر ديسمبر.

وأوضح القحطاني، في تصريحات لبرنامج “MBC في أسبوع” اليوم الجمعة، أن المملكة ستدخل فصل الشتاء أرصادياً يوم الاثنين المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، بينما تظل الفرص مهيأة لهطولات مطرية بمشيئة الله على نطاقات مختلفة.

أمطار أعلى من المعدلات المعتادة

وأضاف أن التقارير المناخية الصادرة عن المركز تُظهر أن شهر ديسمبر سيشهد معدلات أمطار طبيعية أو أعلى من المعدلات المعتادة، لا سيما في المناطق الشمالية. كما أشار إلى أن منطقة مكة المكرمة كانت الأكثر تسجيلاً لكميات الهطول خلال الجولتين الماضيتين، وفقاً لبيانات المركز.

وبيّن القحطاني أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الشهر المقبل وما يليه، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.

كما توقع أن تشهد المملكة يوم الأحد المقبل –بمشيئة الله– جولة مطرية جديدة مع بداية ديسمبر، تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وتشمل المدينة المنورة، حائل، مرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من سواحلها الجنوبية، إلى جانب مناطق أخرى.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن ديسمبر يُعد بطبيعته من أشهر السنة الممطرة، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، متوقعاً أجواء شتوية جميلة تتسم بانخفاض واضح في درجات الحرارة ليلاً وفرص أمطار يصاحبها عدد من الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.