شرط رئيسي للقبول في سكني

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
شرط رئيسي للقبول في سكني
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة سكني إنه من الشروط أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، وللإطلاع على كافة شروط الإستحقاق يمكن زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

