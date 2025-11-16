شرط رئيسي للقبول في سكني 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة
قالت منصة سكني إنه من الشروط أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، وللإطلاع على كافة شروط الإستحقاق يمكن زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.
ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.