شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب

ألغت شركة “إيه.إن.إيه هولدينجز” أكبر شركة طيران في اليابان (65) رحلة جوية اليوم، في أعقاب قرار إيرباص استدعاء (6) آلاف طائرة “إيه320”.

طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة

وأفادت “إيه.إن.إيه هولدينجز” أن قرارها بالإلغاء يأتي بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.

وتُعدُّ الشركة إلى جانب شركات تابعة لها مثل “بيتش أفييشن”، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك “إيه320”.