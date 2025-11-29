شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب

الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
ألغت شركة “إيه.إن.إيه هولدينجز” أكبر شركة طيران في اليابان (65) رحلة جوية اليوم، في أعقاب قرار إيرباص استدعاء (6) آلاف طائرة “إيه320”.
وأفادت “إيه.إن.إيه هولدينجز” أن قرارها بالإلغاء يأتي بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.
وتُعدُّ الشركة إلى جانب شركات تابعة لها مثل “بيتش أفييشن”، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك “إيه320”.