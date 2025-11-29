Icon

بعد استدعاء لطائرات إيرباص "إيه320"

شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
المواطن - فريق التحرير

ألغت شركة “إيه.إن.إيه هولدينجز” أكبر شركة طيران في اليابان (65) رحلة جوية اليوم، في أعقاب قرار إيرباص استدعاء (6) آلاف طائرة “إيه320”.

طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة

وأفادت “إيه.إن.إيه هولدينجز” أن قرارها بالإلغاء يأتي بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.

وتُعدُّ الشركة إلى جانب شركات تابعة لها مثل “بيتش أفييشن”، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك “إيه320”.

