شروط استحقاق الدعم السكني

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٨ مساءً
شروط استحقاق الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إنه يمكن معرفة شروط استحقاق الدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط هنا.

شروط استحقاق الدعم السكني

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس اليوم الجمعة.

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

