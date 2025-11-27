Icon

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بشروط الاشتراك في جمعية GOSI.

وقالت التأمينات عبر منصة إكس إن شروط الاشتراك في جمعية GOSI هي:
-أن يكون المشترك متقاعدًا
-ألا يزيد عمر المتقاعد عن 80 سنة
-ألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

