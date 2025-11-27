سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة شروط الاشتراك في جمعية GOSI منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية استقرار أسعار الذهب اليوم متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟ الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي! دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان”
أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بشروط الاشتراك في جمعية GOSI.
وقالت التأمينات عبر منصة إكس إن شروط الاشتراك في جمعية GOSI هي:
-أن يكون المشترك متقاعدًا
-ألا يزيد عمر المتقاعد عن 80 سنة
-ألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.