قال حساب المواطن إنه بإمكان كل أرملة التسجيل بحساب منفصل وإضافة أبنائها كتابعين وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة) وفي حال وجود أكثر من زوجة في صك حصر الورثة يتم إرفاق شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة للأم.

التسجيل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بشأن شروط التسجيل في حساب المواطن للأرملة.

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب المواطن”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.