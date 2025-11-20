صخرة غامضة على المريخ

أعاد المسبار “بيرسيفيرانس” إشعال موجة جديدة من التساؤلات العلمية بعد تسجيله ظهور صخرة غير مألوفة على سطح المريخ، وصفها علماء وكالة الفضاء الأميركية بأنها “غريبة عن البيئة المحيطة”.

وجاء الاكتشاف عند حافة فوهة جيزيرو، وهي المنطقة التي يرجّح أنها شهدت وجود مياه قبل مليارات السنين، حيث رصد المسبار صخرة يبلغ عرضها نحو 80 سنتيمتراً، تتمتع بسطح يبدو وكأنه جرى نحته بعناية، وبتركيبة معدنية لا تتطابق مع أي من الصخور المنتشرة في المنطقة.

وأطلقت ناسا على الصخرة اسم Phippsaksla، معتبرة أنها واحدة من أبرز المفاجآت التي سجلت على الكوكب الأحمر خلال هذا العام، لا سيما أن خصائصها تختلف كلياً عن جميع العينات الصخرية التي واجهها المسبار منذ وصوله إلى المريخ في عام 2021، وفق ما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

تكوين فريد

ولفهم طبيعة هذا التكوين الفريد، استعان فريق المهمة بجهاز SuperCam الموجود على متن بيرسيفيرانس، والذي يعتمد على ليزر عالي الطاقة لإذابة أجزاء متناهية الصغر من سطح الصخرة وتحليل العناصر المكوّنة لها. وأظهرت النتائج أن الصخرة تحتوي على نسب مرتفعة من الحديد والنيكل، وهي تركيبة لا تظهر عادة في الصخور ذات المنشأ المريخي.

وفي تعليق علمي على الأمر، أوضحت الدكتورة كانديز بيدفورد، المتخصصة في علوم الجيولوجيا بجامعة بوردو، أن هذا الخليط المعدني يرتبط غالباً بالنيازك المعدنية التي تتشكل في أعماق الكويكبات الضخمة، ما يعزز احتمال أن تكون الصخرة قد وصلت إلى المريخ من جسم سماوي آخر داخل النظام الشمسي.

وتكتسب هذه الملاحظة أهمية إضافية لكون “بيرسيفيرانس” — بخلاف مسابير سابقة مثل “كيوريوسيتي” — لم يسبق أن رصد أي نيزك معدني داخل فوهة جيزيرو، رغم أن مناطق مشابهة على سطح المريخ احتضنت هذا النوع من الصخور في مهمات سابقة.