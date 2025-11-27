صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97 السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55 ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 97 (شهر ديسمبر 2025).
وللتحقق من أهلية حساب المواطن يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية.
كما أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
https://x.com/citizenaccount/status/1994058154905145725?s=48