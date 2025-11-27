Icon

صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٧ مساءً
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
المواطن - فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 97 (شهر ديسمبر 2025).

وللتحقق من أهلية حساب المواطن يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية.

كما أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

https://x.com/citizenaccount/status/1994058154905145725?s=48

